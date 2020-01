«È difficile mettere in atto un provvedimento del genere: che io sappia in Italia non c’è mai stato», spiega Gamal, 50 anni, attivo in una paninoteca-pizzeria. «E per questa ragione credo non possa essere preso troppo sul serio. Anni fa, per tutelare la qualità dell’aria, il Comune ha introdotto targhe alterne per gli autoveicoli. Poi la misura è stata introdotta sempre meno, in casi straordinari (al pari di altre città italiane) quando le polveri fini hanno superato i livelli massimi. D’altro canto in alcuni esercizi pubblici il Comune ha dato il permesso di fumare il narghilè: tra i giovani di venti-trent’anni è diventata una vera e propria moda, sono tutti in strada a fumare. Basta pagare! In corso Garibaldi se passate qui alla sera i fumatori sono molto numerosi. Questo provvedimento scontenterebbe, certo, tutta la clientela».