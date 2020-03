Chiudere tutte le scuole del Regno Unito, con il livello attuale di contagio da coronavirus del Paese, «farebbe più male che bene». Lo ha affermato il premier Boris Johnson, tornando a escludere allo stato il ricorso a questa soluzione generalizzata, adottata da altri governi. «Noi non chiuderemo, ripeto non chiuderemo, per ora le scuole», ha detto Johnson, richiamandosi «al consiglio dei nostri scienziati secondo cui questo potrebbe fare più male che bene al momento attuale». «Naturalmente - ha aggiunto - teniamo la situazione sotto controllo e potremmo cambiare avviso se la malattia si diffondesse». La sua posizione, sul punto specifico, è stata del resto sposata appieno in tutte le nazioni del Regno anche da avversari politici come la premier indipendentista scozzese Nicola Sturgeon; nonché dalla premier nordirlandese Arlene Foster e dalla sua vice repubblicana Michelle O’Neill, le quali hanno rivendicato in una nota congiunta diffusa a Belfast la scelta di non chiudere le scuole dell’Ulster a differenza di quanto annunciato da Dublino per la vicina Irlanda.