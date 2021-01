Attimi di tensione e paura, stamane, al porto di Savona. Una nave della Costa Crociere, più precisamente la Costa Smeralda, nelle fasi di manvora ha danneggiato l’impianto del terminal: alcune gru di terra sono state spinte fuori dai binari. Danni anche per alcune scialuppe di salvataggio. Sulla banchina sarebbero presenti la Capitaneria di Porto, come riferisce il sito Savona News, l’Autorità Portuale e le forze dell’ordine. Per fortuna non ci sarebbero feriti. La nave era impegnata in una crociera nel Mediterraneo.