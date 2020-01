Via libera all’uso di 3,6 miliardi di dollari del Pentagono per la costruzione del muro con Messico: lo ha deciso un tribunale della quinta circoscrizione della corte d’appello di New Orleans, che ha revocato l’ordine di un giudice distrettuale texano.

Il collegio si è diviso, con i due giudici di nomina repubblicana a favore e quello di nomina democratica contro. Il tribunale non ha spiegato la sua scelta ma ha ricordato che in luglio la corte suprema aveva preso una decisione analoga nei confronti di un giudice federale di Oakland, California.

Donald Trump esulta su Twitter per la decisione con cui una corte d’appello ha dato via libera all’uso di fondi del Pentagono per la barriera al confine col Messico: «Breaking News. Il quinto circuito della corte d’appello ha appena ribaltato la decisione di una corte di grado inferiore e ci ha dato il via libera per costruire una della sezioni più grandi del muro disperatamente necessario al confine sud, quattro milioni di dollari. L’intero muro è sotto costruzione o sta iniziando ad essere costruito», ha cinguettato.