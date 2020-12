Sbranata dai cinque cani lupo cecoslovacchi della figlia. È morta così una donna di 74 anni a Grugliasco, in provincia di Torino. I cani l’hanno attaccata nel suo appartamento, mentre la figlia della vittima non si trovava in casa. È accaduto nel tardo pomeriggio. A trovare l’anziana morta è stata la figlia. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia municipale, che ha messo in sicurezza i cani.