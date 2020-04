In Israele è scaduto alla mezzanotte locale (le 23.00 in Svizzera) il mandato del premier incaricato Benny Gantz per formare il nuovo governo, ma secondo quanto si apprende il leader di Blu Bianco e il premier uscente Benyamin Netanyahu avrebbero continuato nella notte la trattativa nel tentativo di trovare un accordo per un esecutivo di unità nazionale entro stamattina.