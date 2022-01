Gli scaffali dei supermercati americani sono sempre più vuoti. L’elevata domanda di generi alimentari, unita all’aumento dei costi di trasporto e alla carenza di manodopera legata al boom di contagi per la variante Omicron stanno creando un nuovo ciclo di arretrati nelle aziende e i rivenditori sono sempre più in difficoltà.

Secondo i media Usa, i coltivatori in tutta la costa occidentale stanno pagando quasi il triplo delle tariffe di trasporto pre-pandemia per spedire i prodotti deperibili prima che si rovinino. Mentre Shay Myers, Ceo di Owyhee Produce, che coltiva cipolle, angurie e asparagi lungo il confine tra Idaho e Oregon, ha affermato di aver sospeso la spedizione di cipolle ai distributori al dettaglio fino a quando i costi di trasporto non diminuiranno. Prezzi che prima si aggiravano sui 7 mila dollari - ha spiegato - ora arrivano tra i 18 e i 22 mila.

E così, nelle grandi catene di supermercati americani, da Walmart a Costco, da Trader Joe a Publix, mancano spesso moltissimi prodotti. Per Katie Denis, vicepresidente presso la Consumer Brands Association, la situazione non dovrebbe migliorare per almeno qualche altra settimana. E il problema è più acuto con i prodotti alimentari, in cui i livelli di esaurimento delle scorte sono al 15%, ha affermato la Consumer Brands Association.