L’esercito britannico è in allerta, pronto ad intervenire nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione critica per l’approvvigionamento di beni alimentari a causa del diffuso autoisolamento dei lavoratori del settore.

Lo scrive il Sun dopo che il ministro dell’Ambiente, George Eustice, ha reso noto che il 20% dei dipendenti in ambiti chiave rispetto al fenomeno cosiddetto del ‘pingdemic’ si trovano in autoisolamento. Mentre il governo ha ieri adottato in extremis una decisione che esenta oltre 10 mila fra questi lavoratori dall’obbligo di isolamento.

Sull’impiego dei militari poi, Eustice ha affermato che «non abbiamo in programma di utilizzarli al momento» ma che l’esercito «è sempre in standby» nell’ambito di piani di emergenza nel caso se ne creasse la necessità ma che al momento on è questo il caso.

©CdT.ch - Riproduzione riservata