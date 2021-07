L’Ufficio federale di giustizia (UFG) a Berna ha confermato all’AWP il fermo, eseguito su mandato di Berlino, di cui riferisce oggi il periodico finanziario tedesco Handelsblatt. Le manette sono scattate mercoledì 7 luglio in una non meglio precisata località dei Grigioni.

Attraverso le transazioni «cum-ex» numerosi investitori hanno approfittato sull’arco di diversi anni di una lacuna della legge tedesca per arricchirsi a spese dello stato. Il trucco consisteva nello spostare azioni con (»cum») e senza (»ex») diritto al dividendo avanti e indietro intorno alla data del versamento. Le autorità fiscali tedesche si sono così trovate a rimborsare imposte sulle plusvalenze che in realtà non erano state pagate. Questo meccanismo ha comportato perdite miliardarie per lo stato tedesco: la stampa ha avanzato la cifra di 55 miliardi di euro. La scappatoia fiscale è stata chiusa nel 2012.