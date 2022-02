Nel frattempo, la Germania - così come altri Paesi nei giorni scorsi, ma la lista è destinata ad allungarsi - ha invitato i tedeschi a lasciare l’Ucraina. I cittadini germanici la cui presenza non è «imperativa» devono «a breve termine» lasciare l’Ucraina, dove «non si può escludere un conflitto militare», ha raccomandato il Ministero degli Esteri tedesco.

La Svizzera, dal canto suo, oggi ha messo in guardia i turisti e altri soggetti dal recarsi in Ucraina , a meno che si tratti di viaggi urgenti. Lo indicano i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Il Dipartimento delle difesa ha «ordinato il temporaneo riposizionamento dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall’Ucraina», ha twittato John Kirby, il portavoce del Pentagono, sottolineando che la decisione è stata presa per precauzione in quanto la «sicurezza del nostro personale» è la priorità. Sono stati ritirati circa 160 addestratori militari - la maggior parte della Guardia nazionale della Florida e una ventina di Berretti Verdi - che operavano in Ucraina in una base vicino al confine con la Polonia.