gran bretagna

Scotland Yard ha annunciato l’apertura di un’indagine di polizia sulla Prince’s Foundation - La vicenda riguarda Michael Fawcett, ex amministratore delegato dell’organizzazione, accusato d’aver agevolato cospicue donazioni in denaro da un nababbo saudita in cambio di una spintarella alla sua domanda di cittadinanza britannica e all’attribuzione di un’importante onorificenza reale concessa nel 2016