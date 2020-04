Sono salite a 27.682 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 323 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 382. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086. Si conferma il calo dei malati: sono complessivamente 104.657, 548 meno di ieri. I guariti si attestano invece a 71.252 (+2311).

Prosegue in diminuzione anche il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1795, 68 in meno nelle ultime 24 ore. Di questi, 634 sono in Lombardia (-21). Le persone ricoverate con sintomi sono 19.210.