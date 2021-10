Il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, ha incontrato oggi il presidente Alexander Van der Bellen, dopo essere stato indicato come suo successore dal cancelliere uscente Sebastian Kurz.

Ieri sera, Kurz ha annunciato le dimissioni dopo le accuse di corruzione. Schallenberg potrebbe ricevere già oggi l’incarico come nuovo cancelliere.

Prima del colloquio, il ministro degli Esteri ha parlato di «un compito e un momento estremamente impegnativo, non facile per nessuno di noi». «Ma penso che stiamo mostrando un incredibile livello di responsabilità per questo Paese», ha aggiunto, parlando con i giornalisti.