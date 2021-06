Sia il colpevole dello schiaffo, Damien, sia l’amico Arthur, che stava filmando la scena, sono sempre interrogati in stato di fermo. Si cerca di scavare nelle loro vite per comprendere l’origine del gesto.

Damien, secondo quanto trapela dalla procura di Valence - incensurato come l’amico - era attratto dall’estrema destra. Su YouTube era abbonato ad influencer come «Papacito», l’autore di un video in cui si spiega come uccidere un militante di sinistra, che nei giorni scorsi ha creato polemiche. Seguiva anche Julien Rochedy, ex presidente dei giovani del Front National, oltre che un gruppo affiliato ai cosiddetti «suprematisti bianchi».