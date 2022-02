Il cancelliere tedesco Olaf Scholz tiene al Bundestag un discorso storico, e annuncia misure straordinarie che segnano un cambiamento fino a poco tempo fa impensabile nella politica estera e sulla sicurezza nazionale: Berlino stanzierà un fondo speciale da 100 miliardi, per rafforzare la Bundeswehr, e «da ora, anno per anno, investirà più del 2% del suo PIL sulla difesa».

Inoltre, il cancelliere annuncia la costruzione di due terminal di gas liquido GNL con l’obiettivo di diventare autonomi dai rifornimenti russi. La porta per il dialogo e i canali diplomatici restano tuttavia aperti, afferma anche il Bundeskanzler, dopo aver spiegato le ragioni che lo hanno portato a decidere di sostenere gli ucraini anche con la consegna di armi, superando un tabù della politica tedesca, che non forniva armi letali in aree in guerra. «Ora è il momento, per quanto triste, di svoltare di 180 gradi la nostra politica», ha detto in proposito la ministra degli esteri verde, Annalena Baerbock. «Abbiamo provato fino all’ultimo minuto con la diplomazia».