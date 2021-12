(Aggiornata alle 12:50) Olaf Scholz, Robert Habeck e Christian Lindner hanno firmato oggi a Berlino l’accordo di programma di Socialdemocratici, Verdi e Liberali per il prossimo governo tedesco. Oggi è l’ultimo giorno di lavoro per Angela Merkel e domani Scholz sarà nominato cancelliere.

Durante la conferenza stampa Scholz ha annunciato che «il mio primo viaggio sarà a Parigi». Il cancelliere in pectore ha anche spiegato che il suo governo «si batterà per un’Europa più forte e sovrana».

La politica europea della Germania, ha precisato, sarà in continuità con quella del governo di Angela Merkel. «La Germania - ha detto durante la conferenza stampa con il prossimo vicecancelliere Habeck e il ministro delle finanze designato Lindner - è un paese troppo grande, con una grande economia e una grande popolazione per non sentirsi vincolata a che l’UE faccia dei passi avanti». «Non possiamo permetterci come altri paesi di scommettere ogni tanto contro Bruxelles e poi dire alla fine è andata bene», ha aggiunto.