Se è vero che ogni lingua si adatta nel tempo, è bene aspettare che i cambiamenti spontanei avvengano prima nel parlato, oppure le lingue si possono modificare per scelta? Oggi la lettera «schwa» è un qualcosa di molto discusso, specie dopo una petizione lanciata in Italia. La schwa, in realtà, esiste da tempo. La si usa in linguistica e in sociolinguistica, per riuscire a rendere un suono in altre lingue. Fa parte dell’alfabeto fonetico internazionale (API o IPA), un sistema di scrittura introdotto nel 1886 dall’associazione fonetica internazionale per rappresentare i suoni delle lingue nelle trascrizioni fonetiche con cui trascrivere i suoni (foni) delle tantissime lingue che esistono nel mondo. Ad ogni simbolo corrisponde inequivocabilmente un suono preciso, così che un parlante nativo di...