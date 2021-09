Circa 1.400 persone sono state fermate nel quadro di una mega-operazione contro le scommesse clandestine coordinata dall’Interpol in 28 Paesi durante il campionato europeo di calcio, tra giugno e luglio: è quanto annunciato oggi dalla stessa Interpol. Gli arresti effettuati dagli inquirenti in Asia e in Europa hanno portato al sequestro di 7,9 milioni di dollari cash, come anche computer e telefoni portatili legati alle scommesse illegali per un totale di 465 milioni di dollari.