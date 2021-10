Il cadavere di un turista svizzero è stato ritrovato questa sera. Si tratta di un uomo di 79 anni sparito da Castelsardo (Sassari) lo scorso 29 settembre e dato per disperso sino a oggi. Il corpo si trovava all’interno di un’area di macchia mediterranea particolarmente fitta in località Pedraladda, vicino al mare, a un paio di chilometri dal luogo in cui l’uomo era stato visto per l’ultima volta.