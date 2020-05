(Aggiornato alle 18.10) Il giornalista della Cnn Omar Jimenez è stato arrestato mentre riferiva in diretta dalle proteste a Minneapolis esplose in seguito al l’uccisione di George Floyd , e dopo essersi chiaramente identificato come reporter agli agenti. Sono stati ammanettati anche i membri della troupe di Jimenez. La Cnn ha reagito definendo l’accaduto «una violazione del primo emendamento». Dopo qualche ora Omar Jimenez e la sua troupe sono stati rilasciati. Lo ha scritto la stessa emittente sul suo sito.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto scusa per l’arresto della troupe della Cnn. «Non sarebbe mai dovuto accadere», ha detto, «è un fatto imperdonabile». «Pochi minuti dopo che sono venuto a sapere quanto era successo - ha spiegato Walz - ho chiamato il presidente della Cnn Jeffrey Adam Zucker. Non c’è alcuna ragione per cui questo sia successo, è inaccettabile», ha aggiunto, affermando che le sue parole vogliono essere delle «pubbliche scuse» per l’accaduto.