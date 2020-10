Momenti di tensione in centro a Firenze per l’arrivo dei partecipanti alla manifestazione non preavvisata alla questura, indetta con il passaparola sui social, per protestare contro il DPCM e che ha suscitato timori per possibili azioni violente, specie in piazza della Signoria. I primi manifestanti si sono radunati in via Calzaioli e sono stati bloccati da un cordone di polizia in assetto antisommossa all’ingresso con piazza della Signoria. I manifestanti hanno urlato slogan contro la polizia e contro i giornalisti. Dopo il lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, le forze dell’ordine hanno risposto caricando più volte la folla, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alcuni facinorosi sono stati bloccati e presi a manganellate. Un altro gruppetto è stato invece intercettato e bloccato dalla polizia in piazza della Repubblica. Tutti gli ingressi di piazza della Signoria sono bloccati dalle forze dell’ordine con cordoni e mezzi blindati.