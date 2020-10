Almeno 686 persone hanno chiesto assistenza medica a seguito degli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti, una persona è morta. La polizia ha usato granate assordanti e poi gas lacrimogeni per disperdere le centinaia di manifestanti riuniti nel centro della città, alcuni dei quali hanno tentato già nella notte di arrampicarsi sui cancelli del palazzo presidenziale. «Alle 15:00 (ora locale) del 6 ottobre 2020», riferisce il ministero della Salute kirghiso, «un totale di 686 persone si sono rivolte alle organizzazioni sanitarie per l’assistenza medica, 521 di loro sono state dimesse dopo la somministrazione dei primi aiuti medici, mentre 164 sono state ricoverate in ospedale con vari traumi, 7 di loro sono in terapia intensiva. Una persona è morta», ha aggiunto il ministero nel suo post su Facebook. Lo riporta Interfax.