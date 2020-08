È scontro aperto tra l’UE e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sulla sua rielezione mentre sale a tre il numero delle vittime della repressione delle poteste di piazza che proseguono da giorni a Minsk e non si vedono all’orizzonte soluzioni alla grave crisi in atto nel Paese.

Al più presto, secondo quanto messo nero su bianco nelle conclusioni del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, saranno quindi varate «sanzioni mirate» contro un nutrito gruppo di persone ritenute responsabili della manipolazione dei voti e delle violenze «inaccettabili» compiute contro chi è sceso pacificamente in piazza per protestare.

Lanciando inoltre ripetuti appelli ad evitare «interferenze esterne», in primis l’appoggio che potrebbe arrivare dalla Russia a Lukashenko, ininterrottamente al potere dall’ormai lontano 1994. «Oggi abbiamo lanciato un messaggio molto chiaro», ha detto Michel. «Il futuro del Paese non lo decidono Bruxelles o Mosca, ma le scelte che devono poter fare i cittadini bielorussi».

Non c’è bisogno al momento di «sostegno russo» alla Bielorussia, ha intanto assicurato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Mentre il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha evidenziato che le dichiarazioni provenienti dai Paesi Ue ex comunisti e dal Parlamento europeo hanno una connotazione essenzialmente geopolitica.

Lukashenko ha anche avvertito che non intende tollerare più incidenti e manifestazioni di protesta. Questo mentre la leader dell’opposizione, la 37enne Svetlana Tichanovskaya, ha diffuso un video in inglese in cui si appella ai leader dell’Unione europea perché sostengano il popolo e «il risveglio della Bielorussia».