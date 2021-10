La «Forza di supporto dei Direttorati della sicurezza» ha reso noto l’uccisione di «alcuni dei propri membri a seguito di uno scontro» a fuoco avvenuto ieri con un «gruppo armato non identificato che cercava di prendere d’assalto il suo quartier generale a Tripoli». Lo scrive il sito Al Wasat.

Secondo un media, lo scontro fra milizie a Tripoli ha come causa l’arresto di una trafficante di alcolici: «una fonte speciale del ministero dell’Interno» libico, in dichiarazioni esclusive alla tv «Libya Akhbar», ha spiegato che «gli scontri sulla strada per l’aeroporto di Tripoli hanno opposto la Forza di supporto dei direttorati (di sicurezza dipendenti dal ministero) dell’Interno e la milizia 301 del ministero della Difesa», sotto il controllo del premier Abdel Hamid Dbeibah.