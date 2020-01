Sono complessivamente cinque le persone trasportate in ospedale. I due macchinisti hanno riportato un trauma toracico e un trauma cervicale, entrambi non sono ritenuti gravi. Ci sono poi contusi, uno per un trauma lombo sacrale ed un altro per contusioni agli arti inferiori. Ed ancora un’altra persona è stata ricoverata per trauma alla mano. Altri passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi per lo shock grazie al posto medico che è stato immediatamente attivato.