Ma oggi la Republican National Committee ha respinto la richiesta, sostenendo di avere «tutti i diritti di fare riferimento a figure pubbliche», invocando il primo emendamento della costituzione che protegge la libertà di espressione. L’Rnc, come altri comitati del Grand Old Party, ha usato finora il nome di Trump in email ed altre attività di fundraising, ma ora il tycoon teme che possano essere usati anche per repubblicani che gli hanno voltato le spalle o che non sono allineati sulle sue posizioni.

Nel suo discorso alla Conservative Political Action Conference l’ex presidente aveva invitato i partecipanti a fare donazioni al suo nuovo comitato elettorale, Save America, che entra così in competizione con altri gruppi Gop per racimolare fondi. «C’è un solo modo per contribuire ai nostri sforzi per fare eleggere repubblicani conservatori ispirati all’America first e al Make America great again, ed è attraverso Save America Pac», aveva detto. «Basta soldi per i Rinos», repubblicani solo di nome, aveva ammonito.