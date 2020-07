C’era cocaina liquida nel laboratorio per raffinare e stoccare la droga di Vergiate (Varese), scoperto dalla Polizia di Stato all’interno di un magazzino aziendale. La società a cui era intestato, sulla carta svolgerebbe logistica aeroportuale, ma in realtà era stato allestito per produrre dosi di cocaina da rivendere agli spacciatori della piazza varesina.