Scoperta per caso l’isola più a nord del mondo

Un gruppo di scienziati svizzeri e danesi ha scoperto per caso l’isola più a nord del mondo, al largo della Groenlandia. Lo riferisce in un comunicato l’Università di Copenaghen.

Lo scorso luglio una spedizione di ricercatori danese-svizzera ha raggiunto in elicottero quella che pensavano fosse l’isola di Oodaaq, conosciuta dal 1978 come l’isola più settentrionale, a circa 700 km a sud del Polo Nord.

Il capo spedizione Morten Rasch ha detto che l’isola sarà chiamata Qeqertaq Avannarleq, che vuol dire «l’isola più a nord» nella lingua della Groenlandia. Stando al geografo, l’isoletta - un accumulo di fango e ghiaia - potrebbe sparire in tempi brevi, in linea di principio non appena arriva una forte tempesta.