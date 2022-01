Scoperta truffa in Italia, ai vertici un detenuto in Svizzera

Con l’operazione ‘Alchimista’, la Guardia di Finanza di Fabriano (Ancona) ha scoperto una truffa da 6 milioni di euro compiuta tramite esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria. Ai vertici un italiano residente in Svizzera ed attualmente detenuto nella Confederazione per altri reati.

Poi dall’analisi di 375 rapporti bancari detenuti in Italia, Regno Unito, Austria ed Emirati Arabi è risultato che la persona controllata aveva istituito una vera e propria organizzazione con l’aiuto di strutture imprenditoriali con base in Italia e Svizzera e con una rete di collaboratori sul territorio nazionale.

I risparmiatori venivano attirati con l’idea che avrebbero investito in lingotti d’oro o in piante di Paulonia, piante di pregio orientale. Gli investimenti nell’oro erano di 10.000 euro e multipli. L’investimento legato alle piante invece consisteva nella vendita delle piante appena fossero cresciute e ad un profitto annuale riconosciuto con fantomatiche cedole all’investitore versando una quota di 7.500 euro. In realtà le piante non sono mai esistite e e venivano fittiziamente vendute.