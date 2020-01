Da una pianta originaria del Messico è stata estratta una molecola «ferma cancro». A scoprirla sono stati i ricercatori dell’Università del Colorado, che in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Research, raccontano degli effetti della bouvardina, contenuta nei fiori rossi della Bouvardia tenifolia, una pianta cespugliosa americana conosciuta anche come «cespuglio di petardi», per la forma dei suoi fiori rossi.