Chen Bin, dell’istituto provinciale dell’Hunan per i reperti culturali e l’archeologia, ha spiegato che le tombe, scoperte nella città di Chenzhou, a giudicare dalla loro forma e dalle caratteristiche degli oggetti rinvenuti, risalgono alla dinastia Han orientale media e tardiva (25-220) e alla dinastia Tang media e tardiva (618-907).

Durante le opere di scavo sono stati trovati più di 30 pezzi in ceramica e porcellana, nonché specchi in bronzo e altri artefatti del patrimonio culturale.

Gli 11 sepolcri scoperti presso il sito coprono un vasto arco temporale e sono di grande valore archeologico in quanto possono fornire informazioni preziose per lo studio delle città antiche e sullo sviluppo della cultura sociale in Cina.