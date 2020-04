Scoperti in Antartide i resti fossili di una foresta pluviale di 90 milioni di anni fa. La scoperta dimostra che durante il Cretaceo il clima al Polo Sud era eccezionalmente caldo, con temperature medie annuali di 12 gradi centigradi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, è coordinato dal Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina dell’Istituto Alfred Wegener tedesco, guidato da Johann Klages, insieme ai colleghi dell’Imperial College di Londra.

I ricercatori, grazie all’impiego della nave rompighiaccio tedesca Polarstern, hanno raccolto nel 2017 alcuni sedimenti nel mare di Amundsen, nella regione occidentale dell’Antartide, a una trentina di metri al di sotto del fondale oceanico. Le analisi condotte in questi anni, come complesse tac ai raggi X, hanno, a sorpresa, riportato alla luce i resti incontaminati del suolo di una foresta del Cretaceo, con tracce di pollini, spore vegetali e radici. Un paesaggio palustre simile a quello delle odierne foreste pluviali in Nuova Zelanda.