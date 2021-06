Scoperta una possibile diagnosi precoce per due malattie neurodegenerative, la SLA (sclerosi laterale amiotrofica) e la demenza frontotemporale: la proteina Nfl (neurofilamento a catena leggera) sembra essere utile a indicare la presenza delle due patologie. È la conclusione di uno studio dell’Istituto Auxologico Italiano, Università degli Studi di Milano, Centro Dino Ferrari e dell’Università di Ulm in Germania, pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroscience.

Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno passato in rassegna gli studi usciti finora sull’argomento. Il Nfl è stato studiato originariamente nel liquido cerebrospinale, ma le moderne tecnologie stanno aiutando a rilevarlo anche nel sangue.

«Il Nfl - spiega Federico Verde, dell’Istituto Auxologico - fa parte di una sorta di impalcatura interna delle cellule nervose, i neuroni. Quando queste degenerano, per effetto di patologie quali la SLA e la demenza frontotemporale, rilasciano al loro esterno frammenti di tale impalcatura, tra cui appunto il Nfl, che possono essere rilevati e quantificati nei liquidi biologici». In questo modo si possono avere informazioni sul tipo, l’entità e la velocità della degenerazione delle cellule nervose. I dati finora accumulati, continua Verde, «dimostrano che il Nfl può supportare la diagnosi della SLA e della demenza, dare informazioni utili per la prognosi e aiutare a misurare la possibile efficacia dei trattamenti che vengono e verranno sperimentati per entrambe le malattie».