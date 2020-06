«Il desametasone è economico, già sul mercato e può essere immediatamente utilizzato per salvare vite umane in tutto il mondo», ha commentato uno dei responsabili di Recovery, il professor Peter Horby dell’Università di Oxford. «Il beneficio in termini di sopravvivenza è significativo nei pazienti che sono abbastanza malati da aver bisogno di ossigeno, per i quali il desametasone dovrebbe ora diventare il trattamento standard», ha detto.