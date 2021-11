La Protezione civile del Comune di Livorno, a livello precauzionale, invita la cittadinanza a tenere le finestre chiuse. Lo fanno sapere dal Comune in merito all’incendio in corso in un impianto che è in manutenzione dentro lo stabilimento Eni. Il sindaco Luca Salvetti si è recato alla raffineria per seguire la situazione da vicino.