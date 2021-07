La Scozia resta l’epicentro europeo di morti per droga e nell’ultimo anno censito ha fatto toccare un nuovo tragico record continentale di lutti in rapporto alla popolazione: il settimo di fila a partire dal 2013.

In cifra totale, i decessi annuali fra i tossicodipendenti registrati in territorio scozzese sono saliti a 1339, contro il precedente primato di 1264.

Si tratta di un risultato devastante anche per il governo locale di Edimburgo guidato dalla first minister indipendentista Nicola Sturgeon: impegnato a cercare di rilanciare la sua campagna per un problematico referendum bis post Brexit sulla secessione dal Regno, ma incapace di fare breccia apparentemente in casa su questa piaga a dispetto della rivendicazione delle proprie politiche sociali. «Si tratta di dati indifendibili, d’una vergogna nazionale», ha dovuto ammettere la stessa Sturgeon.