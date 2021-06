Tanti i dossier sensibili trovati alla fermata dell’autobus. Tra questi un piano dettagliato per una possibile presenza militare del Regno Unito in Afghanistan dopo la fine dell’operazione Nato guidata dagli Stati Uniti. E poi ancora aggiornamenti sulle campagne di esportazione di armi, in cui trapela un «pizzico di ansia post-Brexit» rispetto alle aree in cui Londra potrebbe trovarsi a competere con gli alleati europei.