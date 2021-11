Se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina si salverebbero 160’000 vite. Lo ha detto a Sky news il direttore esecutivo dell’Oms, Robb Butler, sottolineando che la percentuale al momento è solo del 48%.

«Il 45-47% della popolazione europea non è vaccinata. La maggior parte delle persone in terapia intensiva non sono vaccinate», ha detto.