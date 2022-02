«Se il Governo di Kiev cadrà, non è da escludere una guerriglia»

Claudia Bettiol, mediatrice culturale e collaboratrice del Centro studi e testata giornalistica online «Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa», vive a Kiev da alcuni anni e conosce bene la realtà locale. Ha lasciato la capitale ucraina qualche settimana fa per motivi di lavoro e non ha più potuto ritornarci a causa della grave crisi scoppiata con la Russia. È comunque in contatto con amici e conoscenti che vivono a Kiev e in altre località, per cui abbiamo raccolto la sua testimonianza indiretta.

Che notizie ha sulla situazione in Ucraina?«Ho provato a contattare alcuni conoscenti, ma le connessioni sono piuttosto instabili, inoltre la maggior parte della gente che conosco sono nei rifugi antiaerei, mentre alcune persone sono al fronte in quanto hanno deciso di andare a combattere gli invasori,...