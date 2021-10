Secondo il sito ‘Zerozone.it’, a portare alla luce la vicenda è l’utente ‘’Reversbrain’ che su Twitter attorno alle 22.30 di ieri ha pubblicato una serie di tweet: «penso che le chiavi utilizzate per firmare il certificato digitale Covid Ue, almeno in Italia, siano trapelate in qualche modo» scriveva, invitando a scansionare un QR code con la app ufficiale italiana. Codice che effettivamente risultava valido e, appunto, intestato ad Adolf Hitler. «Se la perdita fosse confermata - aggiungeva - significa che il falso certificato COVID dell’UE può essere contraffatto da chiunque». L’utente ha poi aggiornato il thread questa mattina, dopo la notizia che effettivamente sono state sottratte delle chiavi per generare i pass, sostenendo che il certificato non è più valido.