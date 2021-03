L’estate si avvicina e con lei le vacanze. Dopo più di un anno di pandemia, il desiderio di viaggiare per molti diventa sempre più incontrollabile. Ma, se nella maggior parte dei casi, la preoccupazione dei turisti è di riuscire a immunizzarsi prima di partire per la vacanza, ci sono anche Paesi, come la Russia, in cui la proposta di viaggio è incentrata soprattutto allo scopo di farsi vaccinare, una volta arrivati a destinazione, con lo Sputnik V. L’idea è nata da diverse agenzie turistiche, e in alcune di quelle attive su territorio italiano i pacchetti sono già presenti nelle proposte di viaggio. Ad essere compresi nel pacchetto sono: andata, ritorno, un soggiorno di una ventina di giorni - in modo da coprire la prima e la seconda dose del farmaco - e nel mezzo la possibilità di visitare il luogo di destinazione.