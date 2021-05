Elon Musk abbandona il Bitcoin, dopo esserne stato il profeta al punto di investire nella più famosa delle criptovalute 1,5 miliardi di dollari del surplus di cassa di Tesla e di accettare pagamenti in Bitcoin per le sue famose auto elettriche. Ma, come spesso accade con il cinquantenne imprenditore nato sudafricano e dal 2002 statunitense (dopo una tappa da canadese), dietro all’ufficialità politicamente corretta ci sono secondi fini.

A scoppio ritardato

Musk via Twitter ha annunciato che non si potranno più acquistare Tesla pagando in Bitcoin, motivando la scelta con il rispetto per l’ambiente: «Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi combustibile»....