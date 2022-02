«Il periodo recente ha confermato che quando si decide di non parlare, come hanno scelto di fare gli europei l’anno scorso quando la cancelliera Merkel e io stesso proponevamo un vertice UE-Russia, non si può risolvere alcun conflitto»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando con Le Journal du Dimanche, alla vigilia delle visite in Russia e in Ucraina nel tentativo di scongiurare la crisi alla frontiera fra i due Paesi. «Perché - ha aggiunto Macron - in quel modo si lasciano parlare altri a nome nostro e non si può più nemmeno contribuire alla nostra sicurezza collettiva».