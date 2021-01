Non ci sarà bisogno - ha spiegato il sovrano di Dubai - di fare domanda: saranno i regnanti o alti funzionari a scegliere. Un’opportunità offerta a «coloro che possono contribuire al nostro viaggio di sviluppo», ha detto l’emiro al quotidiano The National.

Gli Emirati stanno attraversando un periodo di crisi, con il crollo dei prezzi del petrolio (anche se alcuni degli emirati non lo hanno, come Dubai) e il Covid, che ha costretto molti stranieri che vi lavoravano o studiavano a rientrare in patria. Un duro colpo per un Paese che deve molta della sua ricchezza agli stranieri.