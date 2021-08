Iniziata timidamente, la campagna vaccinale sta compiendo passi importanti in Australia. Dati alla mano, oltre il 30% della popolazione è completamente immunizzata. Non male, soprattutto perché fino a poche settimane fa la percentuale era attorno al 13%. Il balzo è notevole, già. Ma non è sufficiente per uscire, una volta per tutte, dall’emergenza. Non a caso, il governo federale ha speso un sacco di soldi per convincere i cittadini a vaccinarsi. A breve, leggiamo, uscirà anche uno spot pubblicitario ad hoc pieno zeppo di stelle. Il cast è clamoroso. Un nome, tuttavia, manca: quello di Chris Hemsworth, nato a Melbourne e divenuto celebre interpretando il personaggio della Marvel Thor.

Un’assenza particolare, considerata strana. Anche se una spiegazione, a ben vedere, c’è. Andiamo con ordine: lo scorso giugno, Hemsworth aveva bisogno una vaccinazione «veloce» per poter iniziare a lavorare a una mega produzione. Riluttante a ricevere la puntura di AstraZeneca, ha puntato su Pfizer ma le dosi del preparato statunitense – nel Nuovo Galles del Sud, dove vive con la moglie Elsa Pataky e con i figli – all’epoca erano limitate.

Qui entra in gioco il governo federale, contattato dall’entourage di Hemsworth nella speranza di ottenere una corsia preferenziale. Detto, fatto: le autorità si sono attivate, considerando l’importanza della produzione cui avrebbe dovuto lavorare Thor, affinché l’attore potesse vaccinarsi al volo. In cambio, però, aveva chiesto che Hemsworth prestasse il suo volto e la sua fama per la campagna pubblicitaria del governo. «Ci faresti da testimonial per il vaccino?» ha chiesto il governo. «No» avrebbe risposto l’attore. Ahia. I rappresentanti di Hemsworth hanno semplicemente ribadito che Thor era riluttante ad accettare l’offerta.

Il motivo? Hemsworth vive in una sorta di capitale no-vax. E qualcuno, vedendolo entrare al famoso Corner Store di Byron Bay, avrebbe potuto storcere il naso: «Ma come, tu che ti spacciavi per uno di noi hai fatto da testimonial alla campagna vaccinale?». Una roba del genere, ecco.

Allargando il campo, Thor in Australia deve fare i conti anche con una comunità fitness piuttosto restia alle limitazioni. Negli Stati Uniti, Arnold Schwarzenegger aveva tuonato contro i no-mask al grido «f*****o le vostre libertà». Il risultato? REDCON1, un marchio di nutrizione sportiva, decise di non sponsorizzare più il torneo di body building di «Schwarzy».

Hemsworth, recentemente, è stato molto attivo su Instagram dove può contare oltre 50 milioni di seguaci. Ha promosso la sua app di fitness e, fra gli altri marchi, Swisse Vitamins. Eppure, ad oggi è rimasto zitto sul fronte vaccini. E dire che, in giugno, l’attore era stato nominato membro dell’Ordine dell’Australia per il suo impegno nelle arti dello spettacolo e nelle organizzazioni caritatevoli. Un simbolo, per farla breve.

Detto del silenzio, tutto è bene ciò che finisce bene. Thor si è rivolto altrove per ricevere la sua vaccinazione e il governo federale ha convinto altre star dello spettacolo a sposare la campagna pubblicitaria pro vaccino.

