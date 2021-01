La speaker ha aggiunto di non aver ancora sentito una risposta del vicepresidente Mike Pence sul 25.mo emendamento, sollecitato da vari democratici e anche da alcuni repubblicani per rimuovere Donald Trump per aver fomentato l’attacco al Congresso.

Pelosi ha parlato con il gen. Milley «per discutere le precauzioni disponibili per impedire a un presidente instabile di avviare ostilità militari o accedere ai codici di lancio e ordinare un attacco nucleare». Secondo la speaker, la situazione di «questo presidente instabile non potrebbe essere più pericolosa».

Donald Trump è «instabile» e un presidente instabile non può avere i codici nucleari. Lo afferma la speaker della Camera, Nancy Pelosi. Intanto il presidente uscente ha pubblicato un altro tweet: «A tutti quelli che lo hanno chiesto, non andrò alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio». Il 20 gennaio sono in calendario le cerimonie per il giuramento di Joe Biden. Finora solo altri tre presidenti avevano snobbato l’Inauguration day del loro successore: John Adams, John Quincy Adams e Andrew Johnson.