«Non sono né un santo né un criminale. Dimostrerò l’infondatezza delle accuse sollevate contro la mia persona, anche se dovrò aspettare anni». Lo ha detto l’ex cancelliere Sebastian Kurz, annunciando in una breve conferenza stampa il suo ritiro dalla scena politica.

«Sostegno e rifiuto sono importanti in una democrazia liberale», ha precisato Kurz. «Ora vado a prendere mia moglie e mio figlio in ospedale», ha concluso l’ex cancelliere. La sua comunicazione non prevedeva domande dei cronisti.