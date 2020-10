Come stiamo? Come state? Da quando la salute è diventata un affare pubblico, piuttosto che solo privato, abbiamo iniziato a ragionare anche per zone, per nazioni, e a confrontarci. Marcel Tanner, membro della task force nazionale COVID-19, esperto proprio di salute pubblica, presso l’Università di Basilea, descrive così la situazione in Svizzera, rispetto a quella di altri Stati: «Nel nostro Paese i casi aumentano, ma aumentano anche altrove. Perlomeno in Svizzera il sistema di tracciamento dei contatti ancora ci permette di individuare alcuni focolai di trasmissione del virus. E questo è determinante se si vuole continuare a intervenire in modo mirato. Sappiamo che il sistema del contact tracing è sotto pressione in alcuni Cantoni, in qualche caso è al limite. Ma è il momento in cui occorre...