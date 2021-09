Segregazione di genere tra gli studenti, niqab obbligatorio, oscuramento dei murales. Dalle aule universitarie alle strade delle città, le nuove regole dei talebani riscrivono la vita quotidiana in Afghanistan, soffocando diritti e libertà d’espressione.

Con la loro interpretazione oscurantista della sharia, la legge coranica, giorno dopo giorno i mullah intervengono in maniera sempre più pervasiva. E a tre settimane dalla presa di Kabul, col ritorno negli atenei dopo l’emergenza, le prime a farne le spese sono le ragazze, costrette a indossare la lunga e ampia tunica nera che copre i capelli, accompagnata da un velo dello stesso colore che lascia scoperti solo gli occhi.

Nelle aule, poi, devono restare nascoste allo sguardo dei colleghi maschi, formando classi solo femminili se ci sono almeno 15 studentesse o aule comuni ma separate da tende appositamente installate a tagliarle in due, in una plastica rappresentazione della segregazione di genere che rischiano presto di subire milioni di donne in Afghanistan. La scena è diventata virale con una foto scattata all’ateneo privato Ibn-e-Sina di Kabul nel primo giorno di lezioni, con 6 ragazze rigidamente separate dai maschi.