Missione compiuta per le sei ricercatrici che per 15 giorni hanno lavorato chiuse in un modulo su un vulcano delle Hawaii come fossero su Marte, alle prese con analisi di campioni, mappe genetiche, materiali come idrogel e nuove tecnologie. Sul vulcano Mauna Loa hanno lavorato all’interno del modulo chiamato Hi-Seas (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) e adesso sono finalmente «tornate sulla Terra», concludendo la loro missione in rosa, il cui obiettivo è dare più spazio alle donne nelle future esplorazioni di Luna e Marte.